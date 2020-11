Rugby, Luca Morisi: “Non vincere ci pesa, l’Italia è indietro tecnicamente e tatticamente” (Di venerdì 20 novembre 2020) È uno dei veterani della nazionale azzurra, anche se gli infortuni ne hanno limitato molto le presenze in passato e ora è uno dei punti fermi della gestione Smith. Luca Morisi, centro milanese della Benetton Treviso, ha vissuto gli alti e bassi degli ultimi anni e sicuramente ha ben chiaro davanti a sé lo stato dell’arte del Rugby italiano. Luca, il 2020 è stato sicuramente un anno difficile per tutti e anche per il Rugby. Quanto pesano il lungo stop primaverile e le incertezze attuali sulla preparazione di un impegno come l’Autumn Nations Cup? “Crea dei problemi enormi, come puoi immaginare. Va detto che, parlando di Rugby, ci sono molte variabili, l’impatto di questi stop varia da da soggetto a soggetto, e anche all’interno della squadra si creano dinamiche non ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) È uno dei veterani della nazionale azzurra, anche se gli infortuni ne hanno limitato molto le presenze in passato e ora è uno dei punti fermi della gestione Smith., centro milanese della Benetton Treviso, ha vissuto gli alti e bassi degli ultimi anni e sicuramente ha ben chiaro davanti a sé lo stato dell’arte delitaliano., il 2020 è stato sicuramente un anno difficile per tutti e anche per il. Quantono il lungo stop primaverile e le incertezze attuali sulla preparazione di un impegno come l’Autumn Nations Cup? “Crea dei problemi enormi, come puoi immaginare. Va detto che, parlando di, ci sono molte variabili, l’impatto di questi stop varia da da soggetto a soggetto, e anche all’interno della squadra si creano dinamiche non ...

“Palla Ovale”. A tu per tu con Luca Nastasi

CIVITAVECCHIA - Per la rubrica "Palla Ovale" del Civitavecchia Rugby oggi incontriamo Luca Nastasi, allenatore della Under 8 del ...

