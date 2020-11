Rugby, Autumn Nations Cup 2020: cancellata Scozia-Fiji a causa dei tanti positivi tra gli oceanici (Di venerdì 20 novembre 2020) Gli organizzatori dell’Autumn Nations Cup 2020 di Rugby hanno appena annunciato sul proprio sito ufficiale che è stato cancellato il match tra Scozia e Fiji in programma al BT Murrayfield di Edimburgo sabato 28 novembre alle ore 14.45 italiane e valido per la terza giornata del torneo: sono 29 i casi di positività al Covid registrati tra i figiani. Di seguito il testo della nota stampa degli organizzatori dell’Autumn Nations Cup 2020 di Rugby: “Gli organizzatori dell’Autumn Nations Cup hanno annunciato oggi la cancellazione dell’incontro Scozia-Fiji in programma al BT Murrayfield il 28 novembre 2020. L’entità ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Gli organizzatori dell’Cupdihanno appena annunciato sul proprio sito ufficiale che è stato cancellato il match train programma al BT Murrayfield di Edimburgo sabato 28 novembre alle ore 14.45 italiane e valido per la terza giornata del torneo: sono 29 i casi dità al Covid registrati tra i figiani. Di seguito il testo della nota stampa degli organizzatori dell’Cupdi: “Gli organizzatori dell’Cup hanno annunciato oggi la cancellazione dell’incontroin programma al BT Murrayfield il 28 novembre. L’entità ...

Gli organizzatori dell’Autumn Nations Cup 2020 di rugby hanno appena annunciato sul proprio sito ufficiale che è stato cancellato il match tra Scozia e Fiji in programma al BT Murrayfield di Edimburgo ...

Bellini: "Crediamo nella direzione intrapresa"

Una pioggia consistente ha accompagnato l’allenamento mattutino della Nazionale Italiana Rugby che - dopo la cancellazione del ... prosegue la preparazione verso la terza partita nella Autumn Nations ...

