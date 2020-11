Rossi (Engie Italia): "Abbiamo soluzioni per le smart city" (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Nelle città lavoriamo sia su sistemi complessi, come gli ospedali che oggi sono tanto stressati, ma cerchiamo anche di creare delle smart city: Abbiamo soluzioni reali, dove gestiamo parcheggi intelligenti, illuminazione pubblica intelligente, ricarica di veicoli elettrici, semafori intelligenti. La città deve diventare sempre più adattiva, al momento e alla circostanza, e sempre più smart". Così Roberto Rossi, direttore B2T di Engie Italia, nel suo intervento nel corso dell'Engie Green Friday Forum 2020. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Nelle città lavoriamo sia su sistemi complessi, come gli ospedali che oggi sono tanto stressati, ma cerchiamo anche di creare dellereali, dove gestiamo parcheggi intelligenti, illuminazione pubblica intelligente, ricarica di veicoli elettrici, semafori intelligenti. La città deve diventare sempre più adattiva, al momento e alla circostanza, e sempre più". Così Roberto, direttore B2T di, nel suo intervento nel corso dell'Green Friday Forum 2020.

