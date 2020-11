Romani, Caianiello, Comi & C. Tutti gli impresentabili del Cavaliere. Forza Italia è funestata da processi e condanne. Compresa quella di Berlusconi che ambisce ad entrare in maggioranza (Di venerdì 20 novembre 2020) Schiacciato dalle urne, il Cavaliere sembra avere ancora un discreto seguito in politica tanto che, dopo la timida apertura ad una collaborazione con la maggioranza, c’è chi addirittura accarezza il sogno di un governo allargato a Forza Italia. Così se Matteo Renzi e il Pd strizzano l’occhio all’ex premier, il Movimento continua a tenere la barra dritta escludendo ogni possibile inciucio. Del resto appare difficile dar torto ai grillini visto che Forza Italia è un partito funestato da scandali, inchieste e processi, a partire da quelli, ormai incalcolabili, che hanno coinvolto proprio Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, infatti, è rimasto più volte invischiato nelle strette maglie della giustizia Italiana tanto che è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Schiacciato dalle urne, ilsembra avere ancora un discreto seguito in politica tanto che, dopo la timida apertura ad una collaborazione con la, c’è chi addirittura accarezza il sogno di un governo allargato a. Così se Matteo Renzi e il Pd strizzano l’occhio all’ex premier, il Movimento continua a tenere la barra dritta escludendo ogni possibile inciucio. Del resto appare difficile dar torto ai grillini visto cheè un partito funestato da scandali, inchieste e, a partire da quelli, ormai incalcolabili, che hanno coinvolto proprio Silvio. Il, infatti, è rimasto più volte invischiato nelle strette maglie della giustiziana tanto che è ...

