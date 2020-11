Roma. Villa Fiorelli: disco verde per il recupero dell’ex sede del Servizio Giardini (Di venerdì 20 novembre 2020) Un ulteriore tassello si aggiunge al recente restyling di Villa Fiorelli, nel Municipio VII, grazie all’approvazione della Giunta Capitolina del progetto di recupero dell’ex sede del Servizio Giardini. “Manteniamo l’attenzione su Villa Fiorelli, un giardino vandalizzato non appena terminati i lavori di riqualificazione: fontanelle divelte, panchine e pavimentazione imbrattata che abbiamo subito provveduto a ripristinare. A queste provocazioni rispondiamo impegnandoci ancora di più affinché anche questo piccolo edificio torni alla città e ai tanti cittadini che amano e rispettano il patrimonio verde di Roma”, ha commentato l’assessora alle Politiche del verde Laura ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 20 novembre 2020) Un ulteriore tassello si aggiunge al recente restyling di, nel Municipio VII, grazie all’approvazione della Giunta Capitolina del progetto didel. “Manteniamo l’attenzione su, un giardino vandalizzato non appena terminati i lavori di riqualificazione: fontanelle divelte, panchine e pavimentazione imbrattata che abbiamo subito provveduto a ripristinare. A queste provocazioni rispondiamo impegnandoci ancora di più affinché anche questo piccolo edificio torni alla città e ai tanti cittadini che amano e rispettano il patrimoniodi”, ha commentato l’assessora alle Politiche delLaura ...

Corriere : Villa e opere d’arte per 10 milioni: confisca dei beni a Carminati - _Karine_C : RT @Turismoromaweb: Non lontano da Roma, ecco il pittoresco borgo di Ciciliano, noto per il castello Theodoli e l'area archeologia di Trebu… - LauraBini11 : #IlParadisoDelleSignore #PDSDaily Umberto è tornato da Roma tutto sereno e felice, ma non ha idea che quando rientr… - xspidermommy : RT @Turismoromaweb: Non lontano da Roma, ecco il pittoresco borgo di Ciciliano, noto per il castello Theodoli e l'area archeologia di Trebu… - lacarlizz : RT @Turismoromaweb: Non lontano da Roma, ecco il pittoresco borgo di Ciciliano, noto per il castello Theodoli e l'area archeologia di Trebu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Villa Roma, rapina choc in una villa sulla Prenestina: madre e figlio legati Il Messaggero Pozzuoli, tragedia della Solfatara: c’è un primo indagato

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Virus, nuovi contagi ancora in calo nella Tuscia

5 a Villa San Giovanni in Tuscia, 4 a Carbognano, 4 a Orte, 4 a Vetralla, 3 ad Acquapendente, 3 a Bassano in Teverina, 3 a Montefiascone, 3 a Soriano nel Cimino, 3 a Vasanello, 2 a Canino, 2 a Fabrica ...

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...5 a Villa San Giovanni in Tuscia, 4 a Carbognano, 4 a Orte, 4 a Vetralla, 3 ad Acquapendente, 3 a Bassano in Teverina, 3 a Montefiascone, 3 a Soriano nel Cimino, 3 a Vasanello, 2 a Canino, 2 a Fabrica ...