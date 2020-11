Roma, Totti rassicura tutti i suoi fan: “Covid, un colpo al cuore ma…” (Di venerdì 20 novembre 2020) Totti, niente Covid. Ex capitano Roma: “Giorni difficili, precauzioni e giuste indicazioni per sconfiggerlo” Quindici giorni duri per Francesco Totti ma ora del Covid non vi è più traccia. Il tremendo virus, che poco più di un mese fa gli ha strappato il papà Enzo, ha abbandonato il suo fisico. L’ex capitano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 20 novembre 2020), niente Covid. Ex capitano: “Giorni difficili, precauzioni e giuste indicazioni per sconfiggerlo” Quindici giorni duri per Francescoma ora del Covid non vi è più traccia. Il tremendo virus, che poco più di un mese fa gli ha strappato il papà Enzo, ha abbandonato il suo fisico. L’ex capitano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

