Roma, Totti racconta l'incubo Covid: "Ecco cosa ho passato" (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma - Fine dell'incubo, Francesco Totti è tornato negativo dopo due settimane di positività al Coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso ex capitano giallorosso tramite un post su Instagram : "Ciao a ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020)- Fine dell', Francescoè tornato negativo dopo due settimane di positività al Coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso ex capitano giallorosso tramite un post su Instagram : "Ciao a ...

