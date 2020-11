Roma, Raggi: "Macchinette mangiaplastica anche nei mercati rionali, a Magliana la prima" (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - ''Dopo averle installate nelle stazioni della metropolitana, le Macchinette mangiaplastica arrivano anche nei mercati di Roma!''. Lo ha detto la sindaca di Roma che questa mattina ha inaugurato la prima macchinetta mangiaplastica, dei 17 ecocompattatori Coripet per il riciclo delle bottiglie in pet, all'interno del mercato rionale della Magliana. ''L'idea nasce da una conversazione che ho avuto qualche tempo fa con un giovane ragazzo di un quartiere di periferia: mi disse che nella zona in cui abitava non ci sono stazioni metro vicine e che volentieri i cittadini di quel territorio avrebbero raccolto e riciclato nei mercati rionali le bottiglie di plastica. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020), 20 nov. (Adnkronos) - ''Dopo averle installate nelle stazioni della metropolitana, learrivanoneidi!''. Lo ha detto la sindaca diche questa mattina ha inaugurato lamacchinetta, dei 17 ecocompattatori Coripet per il riciclo delle bottiglie in pet, all'interno del mercato rionale della. ''L'idea nasce da una conversazione che ho avuto qualche tempo fa con un giovane ragazzo di un quartiere di periferia: mi disse che nella zona in cui abitava non ci sono stazioni metro vicine e che volentieri i cittadini di quel territorio avrebbero raccolto e riciclato neile bottiglie di plastica. ...

