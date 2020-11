Roma | Parigi | Londra | Los Angeles | Osaka | il coronavirus nel mondo

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ecco le immagini riprese in alcune città tra il 16 e il 20 novembre in questo periodo di pandemia.Nel bar Feeling avietato parlare di: non se ne può più dice Cristina Mattioli, la titolare del piccolo locale, che mostra a chi entra i cartelli affissi. Consentito il gossip, la storia, la cultura generale dicono le lettere rosse in bella grafia su sfondo giallo. Si scherza, ma non tanto: per i cinque minuti del caffé basta ansia.Quasi tutti neri, qualcuno bianco e fucsia: sono i 150 taxi dell'azienda londinese GB Taxi Services, bloccata dal virus, tutti parcheggiati in fila in un campo alla periferia di. L'azienda li affitta ai taxisti; ma ora non c'è richiesta.LOSFila sterminata di cittadini in fila per un tampone nel centro di controllo presso ...