Roma | Lorenzo Pellegrini | “Finalmente negativo | sono carichissimo”

(Di venerdì 20 novembre 2020) Buone notizie in casa, perchèha infatti annunciato di essere risultatoal tampone. Sembra quindi essersi conclusa la parentesi Covid per il centrocampista giallorosso, che ha espresso tutta la sua soddisfazione con un post sul profilo Instagram:pronto per tornare carichissimo!” SportFace.

rubio_chef : Se mai voleste farvi un bel regalo e salvare grandi artigiani che per colpa de sti tempi infami rischiano de chiude… - SOSFanta : ?? BREAKING - #Roma, #Pellegrini annuncia: 'Sono negativo al Covid!'. Con il Parma… ? - sportface2016 : #Roma Lorenzo #Pellegrini annuncia la negatività al #COVID19 - STOCALCIO1 : ?? #Roma: Lorenzo #Pellegrini è ufficialmente risultato negativo. Lo annuncia il calciatore tramite un post Instagram - CristianLiuva : RT @GallBorghese: ??? Gian Lorenzo Bernini ? Il ratto di Proserpina ? ? #galleriaborghese #roma #artgallery #masterpiece #artmasters #artmas… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lorenzo

Casilina News

Arrivano ottime notizie per la Roma, che recupera una pedina importante a centrocampo in vista della gara contro il Parma. I giallorossi potranno infatti contare su Lorenzo Pellegrini: il tampone a cu ...Buone notizie in casa Roma, perchè Lorenzo Pellegrini ha infatti annunciato di essere risultato negativo al tampone. Sembra quindi essersi conclusa la parentesi Covid per il centrocampista giallorosso ...