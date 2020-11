Roma, Dzeko ancora positivo: salta il Parma (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma - Paulo Fonseca contro il Parma dovrà fare i conti con i tanti assenti per Coronavirus: Dzeko, Pellegrini, Kumbulla, Fazio e Santon sono ancora in isolamento e dovranno saltare la sfida contro ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020)- Paulo Fonseca contro ildovrà fare i conti con i tanti assenti per Coronavirus:, Pellegrini, Kumbulla, Fazio e Santon sonoin isolamento e dovrannore la sfida contro ...

