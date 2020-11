Roma: Dzeko ancora positivo al tampone, salta la sfida con il Parma (Di venerdì 20 novembre 2020) Niente Parma per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è infatti ancora positivo al coronavirus, e di conseguenza non potrà scendere in campo nel match in programma domenica alle ore 15. Se la negatività arrivasse domani, infatti, non ci sarebbero i tempi tecnici per aggregarlo al gruppo, visto che Dzeko dovrebbe effettuare le visite di idoneità sportiva con un monitoraggio di 24 ore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Nienteper Edin. L’attaccante bosniaco è infattial coronavirus, e di conseguenza non potrà scendere in campo nel match in programma domenica alle ore 15. Se la negatività arrivasse domani, infatti, non ci sarebbero i tempi tecnici per aggregarlo al gruppo, visto chedovrebbe effettuare le visite di idoneità sportiva con un monitoraggio di 24 ore. SportFace.

