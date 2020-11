Roma, arrestato l'Arsenio Lupin dei distributori automatici: aveva svaligiato 28 macchinette - GUARDA IL (Di venerdì 20 novembre 2020) Finisce qui l'avventura dell''Arsenio Lupin' dei giorni nostri, un 37enne ritenuto responsabile di un gran numero di furti e rapine ai distributori automatici della provincia di Roma. Sarebbero ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) Finisce qui l'avventura dell''' dei giorni nostri, un 37enne ritenuto responsabile di un gran numero di furti e rapine aidella provincia di. Sarebbero ...

Chiedeva ai genitori soldi per capi di abbigliamento griffati, profumi costosi, alcolici e sigarette e, in caso di rifiuto... In difesa della madre accoltella il padre, arrestato un 16enne a Roma. E' stato arrestato un minorenne a Fondi per rapina dai carabinieri della tenenza locale. Roma, egiziano (già arrestato il 4 novembre) aggredisce i poliziotti con un martello. Roma, accoltella il padre per difendere la madre: 16enne arrestato

Ultime Notizie dalla rete : Roma arrestato Roma, accoltella il padre per difendere la madre: arrestato sedicenne Il Messaggero Mamma violenta: testa nella lavatrice e niente cena a Natale

A Montesacro, Roma, due bimbe vivevano letteralmente nell’orrore, a causa della loro madre. Erano state affidate a lei, dopo il divorzio con suo marito. Delle punizioni assurde, quelle che subivano le ...

Furti a Roma nel quartiere di Monteverde. Arrestati 2 stranieri, hanno rubato anche all'ospedale San Camillo. Il video

Gli agenti di polizia del commissariato Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare ...

