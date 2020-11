Rocco Siffredi: “Valentino Rossi lo vedrei bene a fare qualcosa con due milf” (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso del MotoFestival è intervenuto anche Rocco Siffredi, noto attore di film porno che per il momento si trova a casa in quarantena dopo aver contratto il coronavirus. La stella dell’hard, attualmente regista, ha parlato di tanti piloti di MotoGP e di come li vedrebbe in scena in un film a luci rosse, tra questi ha detto la sua su Valentino Rossi: “Valentino potrebbe fare il cattivello dell’accademia… Gli farei fare una cosa con una super milf, o magari un paio insieme!”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso del MotoFestival è intervenuto anche, noto attore di film porno che per il momento si trova a casa in quarantena dopo aver contratto il coronavirus. La stella dell’hard, attualmente regista, ha parlato di tanti piloti di MotoGP e di come li vedrebbe in scena in un film a luci rosse, tra questi ha detto la sua su Valentinopotrebbeil cattivello dell’accademia… Gliuna cosa con una super milf, o magari un paio insieme!”. SportFace.

