Rivoli di mascara e abili disegni presidenziali

(Di sabato 21 novembre 2020) Olio da meccanico? Sciroppo al cioccolato? Tintura per capelli o? Entro la mezzanotte -nell’accavallarsi dei talk show di tarda serata- si accettavano scommesse su cosa fosse la misteriosa sostanza nera che scorreva in rivoletti sulle guance di Rudolph Giuliani durante l’ultima delirante conferenza stampa in cui l’avvocato personale di Donald Trump (pagato, sembra, ventimila dollari al giorno) spiegava l’elaborata frode elettorale con cui i democratici starebbero cercando di installare Joe Biden alla Casa bianca, evocando la commedia con Joe … Continua L'articolo proviene da il manifesto.