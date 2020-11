Riuniti di Foggia: corona virus, 165 attualmente ricoverati Policlinico (Di venerdì 20 novembre 2020) Di seguito la comunicazione diffusa dall’azienda Policlinico Riuniti di Foggia: Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi 20 novembre 2020 è il seguente: • Malattie Infettive: 66 • Pneumologia: 52 • Rianimazione: 26 • Malattie Infettive ad indirizzo chirurgico-ostetrico: 9 • Malattie Infettive ad indirizzo nefro-urologico: 12 Totale: 165 L'articolo Riuniti di Foggia: corona virus, 165 attualmente ricoverati <small class="subtitle">Policlinico</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Di seguito la comunicazione diffusa dall’aziendadi: Si informa che il numero dei pazienti Covid-19presso ildiaggiornato ad oggi 20 novembre 2020 è il seguente: • Malattie Infettive: 66 • Pneumologia: 52 • Rianimazione: 26 • Malattie Infettive ad indirizzo chirurgico-ostetrico: 9 • Malattie Infettive ad indirizzo nefro-urologico: 12 Totale: 165 L'articolodi, 165 proviene da Noi Notizie..

5rsMegafono : ? ULTIM'ORA BOLLETTINO #Foggia Aumentano i ricoveri e le terapie intensive presso gli OO.RR. LEGGI QUI ?? #FoggiaNews - SanSeveroNews : Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia Si informa che il… - Ziafranci1 : RT @987mies: Il Riuniti di Foggia è affogato di pazienti provenienti dalla provincia perché ci sono due ospedali per 600.000 persone, QUIND… - luragiuseppe : RT @987mies: Il Riuniti di Foggia è affogato di pazienti provenienti dalla provincia perché ci sono due ospedali per 600.000 persone, QUIND… - LibralonEddi : RT @987mies: Il Riuniti di Foggia è affogato di pazienti provenienti dalla provincia perché ci sono due ospedali per 600.000 persone, QUIND… -

Ultime Notizie dalla rete : Riuniti Foggia Allestite in tempi record nuove tende al Policlinico Riuniti di Foggia. L'impegno dei volontari. "Destinate a sospetti casi Covid" l'Immediato Coronavirus, salgono a 165 i ricoverati ai Riuniti di Foggia: 26 in rianimazione

Il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi 20 novembre 2020 è il seguente: – Malattie Infettive: 66 – Pneumologia: 52 – Rianimazione: 26 – Ma ...

Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia

Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi 20 novembre 2020 è il seguente: Malattie Infettive: 66Pneumologia: 52Rianimazione: ...

Il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi 20 novembre 2020 è il seguente: – Malattie Infettive: 66 – Pneumologia: 52 – Rianimazione: 26 – Ma ...Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi 20 novembre 2020 è il seguente: Malattie Infettive: 66Pneumologia: 52Rianimazione: ...