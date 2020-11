(Di venerdì 20 novembre 2020) Il sindaco sprona i cittadini, se noi stringiamo i denti riusciremo a tornare a una condizione più normale in vista del Natale. Non buttiamo via questo sforzo straordinario, anche perché mancano ormai poche settimane all'arrivo del vaccino

FirenzePost : Ristori:Nardella chiede al governo fondi per buoni pasto, per alleviare crisi sociale -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori Nardella

Firenze Post

Il sindaco sprona i cittadini, se noi stringiamo i denti riusciremo a tornare a una condizione più normale in vista del Natale. Non buttiamo via questo sforzo straordinario, anche perché mancano ...Le nuove norme potrebbero entrare in vigore già dal 3 dicembre ma sono strettamente legate all'andamento della curva epidemiologica ...