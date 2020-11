Riaprono i negozi a Natale: ma quando cinema, musei, teatri e palestre? (Di venerdì 20 novembre 2020) La data è il 3 dicembre. È il giorno in cui scade l’ultimo Dpcm quello che ha portato e confermato molte chiusure. Se però sembra chiara nei piani del governo la volontà di riapertura anche solo temporanea (scaglionando i clienti e allungando gli orari) di negozi, bar e ristoranti, molto meno possibile e certamente meno comunicata sembra essere la riapertura di tante altre attività: dai cinema ai teatri passando per musei, palestre e piscine. Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 novembre 2020) La data è il 3 dicembre. È il giorno in cui scade l’ultimo Dpcm quello che ha portato e confermato molte chiusure. Se però sembra chiara nei piani del governo la volontà di riapertura anche solo temporanea (scaglionando i clienti e allungando gli orari) di negozi, bar e ristoranti, molto meno possibile e certamente meno comunicata sembra essere la riapertura di tante altre attività: dai cinema ai teatri passando per musei, palestre e piscine.

