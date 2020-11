Resilienza&Rivoluzione Digitale | il tema della Piccola Industria Confindustria

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Resilienza e Rivoluzioneildel PMI DAY2020 organizzato daConfBenevento e tenutosi oggi in contemporanea su tutto il territorio nazionale. All’evento di Benevento, organizzato in modalità on line hanno aderito oltre 40 partecipanti tra studenti, docenti, imprenditori e stampa. L’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione coinvolge le piccole e medie imprese che per un giorno condividono con i giovani i valori del mondo imprenditoriale, mostrando loro i processi produttivi ed organizzativi e le trasformazioni in atto.Ad avviare i lavori Pasquale Lampugnale, PresidenteConfBenevento e Presidente PI Conf...