Residenza privata per anziani Ianus a Palmanova è “Zona Rossa”

(Di sabato 21 novembre 2020) Si aggrava nuovamente la situazione sanitaria allapolifunzionaleperdi. Dei 52 ospiti totali, 47 sono risultati positivi al covid 19 dopo un ulteriore giro di tamponi. A questi si sommano le positività anche di alcuni operatori occupati nella struttura. Notizia di ieri anche la scomparsa di una delle ospiti. Oggi una seconda vittima. “Abbiamo chiesto subito all’Azienda sanitaria che lavenga messa in isolamento e diventi zona rossa. Così è stato. Mi hanno informato che i cinque ospiti risultati negativi al tampone verranno portati in altro luogo e mantenuti in isolamento e sotto osservazione. Oltre che con la responsabile della struttura, sono in continuo contatto con il capo distretto e il coordinatore socio-sanitario ...