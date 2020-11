Repubblica: Bakayoko al lavoro, sarà titolare contro il Milan (Di venerdì 20 novembre 2020) Scongiurato l’incubo coronavirus dopo il doppio tampone negativo, nella giornata di ieri Bakayoko è tornato anche al lavoro a Castel Volturno dopo l’episodio di influenza che lo aveva costretto al letto e adesso si prepara alla sfida contro il Milan. Dovrebbe essere suo, secondo quanto scrive oggi Repubblica, uno dei posti da titolare per la sfida di domenica sera. Ieri Bakayoko si è limitato ad un po’ di lavoro personalizzato, ma già da oggi aumenterà il ritmo degli allenamenti per rispondere all’appello di Rino Gattuso che lo considera fondamentale in mediana. Del resto, sottolinea Repubblica quella contro il Milan per lui è una sfida particolare ha vestito la maglia rossonera nel 2018-2019. In ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Scongiurato l’incubo coronavirus dopo il doppio tampone negativo, nella giornata di ieriè tornato anche ala Castel Volturno dopo l’episodio di influenza che lo aveva costretto al letto e adesso si prepara alla sfidail. Dovrebbe essere suo, secondo quanto scrive oggi, uno dei posti daper la sfida di domenica sera. Ierisi è limitato ad un po’ dipersonalizzato, ma già da oggi aumenterà il ritmo degli allenamenti per rispondere all’appello di Rino Gattuso che lo considera fondamentale in mediana. Del resto, sottolineaquellailper lui è una sfida particolare ha vestito la maglia rossonera nel 2018-2019. In ...

