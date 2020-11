Renza Castelli | “A piedi scalzi sulla neve” il nuovo singolo

(Di venerdì 20 novembre 2020) Esce oggi venerdì 20 novembre in rotazione radiofonica, nei principali digital store e piattaforme streaming “A(etichetta discografica Candle Studio Srl, distribuzione Artist First), ildi. Ilè stato scritto dalla stessa artista insieme al produttore artistico Fabrizio Campanelli. Il brano è ilestratto dell’album che arriverà il prossimo inverno e sarà accompagnato dal relativo video musicale che sarà online il 27 novembre. Con queste paroleparla di “A: Gli imprevisti a volte ti ...

Ultime Notizie dalla rete : Renza Castelli

Radio Web Italia

Esce oggi venerdì 20 novembre in rotazione radiofonica, nei principali digital store e piattaforme streaming “A piedi scalzi sulla neve” (etichetta discografica Candle Studio Srl, distribuzione Artist ...Oggi esce in digitale e in radio “A piedi scalzi sulla neve” (etichetta discografica Candle Studio Srl, distribuzione Artist First), nuovo singolo di Renza Castelli (ascolta qui), scritto dalla stessa ...