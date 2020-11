Regno Unito: dopo la Brexit aumento delle forze militari (Di venerdì 20 novembre 2020) La Gran Bretagna ha annunciato giovedì il più grande aumento della spesa militare dalla Guerra Fredda, impegnandosi a porre fine alla cosiddetta ‘”era della ritirata”. Johnson ha affermato che la spesa extra riflette la necessità di migliorare le capacità militari nonostante l’economia dello Stato si sia indebolita a causa della pandemia. Il premier ha delineato Leggi su periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) La Gran Bretagna ha annunciato giovedì il più grandedella spesa militare dalla Guerra Fredda, impegnandosi a porre fine alla cosiddetta ‘”era della ritirata”. Johnson ha affermato che la spesa extra riflette la necessità di migliorare le capacitànonostante l’economia dello Stato si sia indebolita a causa della pandemia. Il premier ha delineato

fattoquotidiano : Non solo Austria, mezza Europa in lockdown. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna: la mappa delle chiusure (Scandi… - AldTar : @Paolo52643974 @CiccioNesquik @RocGiar @Indiana_IndyDog @DavideCrusader @AndreaOrlandosp o anche per niente di sini… - HuffPostItalia : Il piano del Regno Unito per la neutralità climatica - LIDAMUGNAI : RT @RepubblicaTv: Regno Unito, lo spot contro il covid è un appello all'altruismo: 'Ricordate: mani, faccia, distanza': Allegro, semplice e… - bassi_suresh : RT @RepubblicaTv: Regno Unito, lo spot contro il covid è un appello all'altruismo: 'Ricordate: mani, faccia, distanza': Allegro, semplice e… -