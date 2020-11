Regioni verso zona rossa e arancione: l’annuncio atteso nelle prossime ore (Di venerdì 20 novembre 2020) Cambiamenti in vista per la mappa dell'Italia, divisa in zone gialle, arancioni e rosse dallo scorso 3 novembre. L'Istituto superiore di sanità pubblicherà oggi il suo ultimo monitoraggio sulla situazione epidemiologica nel Paese e, sulla base dei nuovi dati, la Cabina di regia deciderà quali Regione muteranno colore. Quali territori, dove la situazione rispetto a contagi e capacità degli ospedali rimane critica, passeranno alla zona rossa e quali invece potranno rimanere nell'area arancione o gialla. Ma quali sono le Regioni a rischio? L'allerta è alta su Puglia, Liguria e Basilicata, attualmente in zona arancione. In Puglia però si potrebbe procedere, come richiesto anche dal presidente Michele Emiliano, alla chiusura delle sole province più colpite dal coronavirus ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 20 novembre 2020) Cambiamenti in vista per la mappa dell'Italia, divisa in zone gialle, arancioni e rosse dallo scorso 3 novembre. L'Istituto superiore di sanità pubblicherà oggi il suo ultimo monitoraggio sulla situazione epidemiologica nel Paese e, sulla base dei nuovi dati, la Cabina di regia deciderà quali Regione muteranno colore. Quali territori, dove la situazione rispetto a contagi e capacità degli ospedali rimane critica, passeranno allae quali invece potranno rimanere nell'areao gialla. Ma quali sono lea rischio? L'allerta è alta su Puglia, Liguria e Basilicata, attualmente in. In Puglia però si potrebbe procedere, come richiesto anche dal presidente Michele Emiliano, alla chiusura delle sole province più colpite dal coronavirus ...

Il decreto avrà valenza fino al 3 dicembre e iniziano a trapelare indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le misure in vista del Natale.

Il decreto avrà valenza fino al 3 dicembre e iniziano a trapelare indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le misure in vista del Natale.