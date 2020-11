Regina Elisabetta e Filippo 73 anni di matrimonio: la [FOTO] per festeggiare (Di venerdì 20 novembre 2020) La Regina Elisabetta e il marito, il principe Filippo, hanno raggiunto insieme un traguardo da record per qualsiasi coppia: ben 73 anni di matrimonio. Nonostante avrebbero voluto festeggiare in compagnia dei figli e dei nipoti, però, sono costretti a rimanere isolati a causa del secondo lock down nazionale. Per ringraziare tutti degli auguri ricevuti, la Sovrana e il marito hanno rilasciato una nuova FOTO in cui tengono tra le mani un prezioso dono ricevuto dai figli di William e Kate Middleton. La Regina Elisabetta e il principe Filippo compiono 73 anni di matrimonio 73 anni di matrimonio possono apparire come un traguardo impossibile da raggiungere, ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020) Lae il marito, il principe, hanno raggiunto insieme un traguardo da record per qualsiasi coppia: ben 73di. Nonostante avrebbero volutoin compagnia dei figli e dei nipoti, però, sono costretti a rimanere isolati a causa del secondo lock down nazionale. Per ringraziare tutti degli auguri ricevuti, la Sovrana e il marito hanno rilasciato una nuovain cui tengono tra le mani un prezioso dono ricevuto dai figli di William e Kate Middleton. Lae il principecompiono 73di73dipossono apparire come un traguardo impossibile da raggiungere, ...

