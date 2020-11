Reddito di Emergenza INPS: requisiti, domanda e pagamento per novembre e dicembre (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Reddito di Emergenza è una misura di sostegno economico istituita con il decreto legge n. 34/2020 (articolo 82) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa del COVID-19. Successivamente è stata introdotta la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di Rem indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio precedente. In questo caso il valore del Reddito familiare, verificato con riferimento al mese di maggio 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso. Infine, il decreto del 28 ottobre 2020, ha previsto due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre . A chi è rivolto questo beneficio? Vediamo i requisiti, come fare domanda per ricevere il pagamento del ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 20 novembre 2020) Ildiè una misura di sostegno economico istituita con il decreto legge n. 34/2020 (articolo 82) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa del COVID-19. Successivamente è stata introdotta la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di Rem indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio precedente. In questo caso il valore delfamiliare, verificato con riferimento al mese di maggio 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso. Infine, il decreto del 28 ottobre 2020, ha previsto due ulteriori quote per i mesi di. A chi è rivolto questo beneficio? Vediamo i, come fareper ricevere ildel ...

