Reddito di cittadinanza anche al killer del giudice Rosario Livatino (Di venerdì 20 novembre 2020) Condannato per mafia, con un lunghissimo elenco di reati commessi che arrivano fino all'omicidio di Rosario Livatino, il giudice ragazzino ucciso nel settembre del 1990 ad Agrigento. Eppure quando Giovanni Avarello, attraverso la moglie Maria Rita Cutala, ha presentato all'Inps l'istanza per ottenere il Reddito di cittadinanza, nessuno ha fatto una piega. La donna, al momento di inoltrare la domanda, ha omesso il passato del marito. Di controlli in merito, neanche l'ombra. E così ecco arrivare il bonus, un aiuto da parte dello Stato che suona come uno sfregio alla memoria delle vittime della malavita organizzata. La signora ha incassato con estrema tranquillità il beneficio previsto dalla legge, maggiorato tra l'altro per la convivenza con il coniuge che però è in realtà nel carcere ...

VittorioSgarbi : Ecco, solo i 5 Stelle potevano riuscire nell’impresa di far prendere il reddito di cittadinanza ai mafiosi. A quest… - Mov5Stelle : Il #RedditodiCittadinanza ha già aiutato 3 milioni e mezzo di persone in difficoltà. Tra loro più di 110 mila anzi… - Mov5Stelle : Il #RedditodiCittadinanza ha già aiutato circa 300 mila famiglie con reddito zero, solo nel 2019. Eppure c’è chi s… - Angelo27414084 : RT @MarcoSanavia1: Dunque è ufficiale. Secondo il radiogiornale delle 8.00 di rairadio1 le principali famiglie mafiose percepiscono il redd… - ADeborahF : RT @Mov5Stelle: Il #RedditodiCittadinanza ha già aiutato circa 300 mila famiglie con reddito zero, solo nel 2019. Eppure c’è chi si ostina… -