Recovery plan | il caso del paper firmato dal braccio destro di Gentiloni Che smentisce ritardi dell’Italia nel presentare le bozze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Solo cinque Paesi su 27 hanno già presentato a Bruxellescomplete del loro Piano nazionale di ripresa da finanziare con i fondi europei del, peraltro ancora ostaggio dei veti di Polonia e Ungheria. E la scadenza peril documento, come è noto, è fissata per aprile 2021: tra sei mesi. Repubblica però – nonostante la smentita del commissario Paoloe dopo che il premier Giuseppe Conte ha definito “fake news” la sua apertura di ieri sull’Europa “in allarme per il ritardo” – insiste sulla presunta preoccupazione delle istituzioni europee. Tirando in ballo un documentoda Marco Buti, capo di gabinetto di, che secondo il quotidiano romano “mette in rilievo le preoccupazioni che emergono ...