Recovery, Gualtieri: 'l'Italia non è in ritardo'. Orban: 'la soluzione c'è, serve volontà politica' (Di venerdì 20 novembre 2020) Il ministro dell'Economia assicura che il piano del nostro paese arriverà nei tempi stabiliti. 'Nessuno ha presentato il piano finale, stanno tutti lavorando con la Commissione'

