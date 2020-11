Recovery Fund, Gentiloni: Confido si superino veti non giustificati (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – “Gli effetti della crisi non sono alle nostre spalle, attenzione“. Lo ha detto il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo al 31esimo workshop annuale, che si svolge online, della Fondazione The European House-Ambrosetti. E’ vero che la disoccupazione in Europa non è andata a livelli “stratosferici, ma dietro a questo – ha rilevato – c’è la perdita già adesso di sei milioni di posti di lavoro, ci sono molti meno occupati, ci sono gli scoraggiati, c’è una caduta di ore lavorate“, e problemi sul lavoro di giovani e donne che “purtroppo questa crisi rischia di aggravare“. “Una cosa è certa – ha affermato l’Eurocommissario -: abbiamo bisogno di regole di Bilancio comuni e non possono esser le stesse che abbiamo avuto fino qui”. Gentiloni, infatti, ha ricordato che nella crisi pandemica bisognerà anche “portare a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – “Gli effetti della crisi non sono alle nostre spalle, attenzione“. Lo ha detto il Commissario europeo all’Economia, Paolo, intervenendo al 31esimo workshop annuale, che si svolge online, della Fondazione The European House-Ambrosetti. E’ vero che la disoccupazione in Europa non è andata a livelli “stratosferici, ma dietro a questo – ha rilevato – c’è la perdita già adesso di sei milioni di posti di lavoro, ci sono molti meno occupati, ci sono gli scoraggiati, c’è una caduta di ore lavorate“, e problemi sul lavoro di giovani e donne che “purtroppo questa crisi rischia di aggravare“. “Una cosa è certa – ha affermato l’Eurocommissario -: abbiamo bisogno di regole di Bilancio comuni e non possono esser le stesse che abbiamo avuto fino qui”., infatti, ha ricordato che nella crisi pandemica bisognerà anche “portare a ...

