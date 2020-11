Realme Watch S e Buds Air Pro, ecco i nuovi auricolari true wireless e lo smartwatch (Di venerdì 20 novembre 2020) Oltre alla presentazione del nuovo Realme 7 5G, il brand cinese ha annunciato anche l’arrivo per il mercato europeo di due nuovi accessori: lo smartWatch Realme Watch S e gli auricolari true wireless Realme Buds Air Pro. Realme Watch S è il primo orologio smart dell’azienda ad essere commercializzato nel nostro territorio. La cassa certificata IP68 è realizzata in alluminio e può essere affiancata a cinturini da 22 mm disponibili in varie colorazioni. Il display AMOLED circolare da 1,3 pollici ha una risoluzione di 360 x 360 pixel ed è protetto da un vetro di protezione Gorilla Glass. La luminosità del pannello può essere regolata automaticamente da un sensore di luce ambientale. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Oltre alla presentazione del nuovo7 5G, il brand cinese ha annunciato anche l’arrivo per il mercato europeo di dueaccessori: lo smartS e gliAir Pro.S è il primo orologio smart dell’azienda ad essere commercializzato nel nostro territorio. La cassa certificata IP68 è realizzata in alluminio e può essere affiancata a cinturini da 22 mm disponibili in varie colorazioni. Il display AMOLED circolare da 1,3 pollici ha una risoluzione di 360 x 360 pixel ed è protetto da un vetro di protezione Gorilla Glass. La luminosità del pannello può essere regolata automaticamente da un sensore di luce ambientale. Lo ...

