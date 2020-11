Real Madrid, tegola Jovic: è positivo al Covid-19 (Di venerdì 20 novembre 2020) Attraverso una nota ufficiale, il Real Madrid ha comunicato che Luka Jovic è risultato positivo al test del Covid-19. L’attaccante dei Blancos salterà la sfida di Champions League contro l’Inter. Comunicado Oficial: Jovi?.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) November 20, 2020 Foto: twitter uefa champions league L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) Attraverso una nota ufficiale, ilha comunicato che Lukaè risultatoal test del-19. L’attaccante dei Blancos salterà la sfida di Champions League contro l’Inter. Comunicado Oficial: Jovi?.#C.F. (@) November 20, 2020 Foto: twitter uefa champions league L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

