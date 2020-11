Real Madrid, Jovic positivo al Coronavirus: salta la gara con l’Inter (Di venerdì 20 novembre 2020) Altra assenza in casa Real Madrid in vista della gara contro l’Inter. Luka Jovic è risultato positivo al Coronavirus e salta la gara di Champions League Luka Jovic è risultato positivo al Coronavirus. E’ arrivato l’annuncio del Real Madrid sull’attaccante che sarà dunque assente nella gara di Champions League contro l’Inter. Si allunga la lista degli assenti per Zinedine Zidane. «Il Real Madrid CF comunica che il giocatore Luka Jovi? è risultato positivo ai test COVID-19 effettuati venerdì mattina». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Altra assenza in casain vista dellacontro. Lukaè risultatoalladi Champions League Lukaè risultatoal. E’ arrivato l’annuncio delsull’attaccante che sarà dunque assente nelladi Champions League contro. Si allunga la lista degli assenti per Zinedine Zidane. «IlCF comunica che il giocatore Luka Jovi? è risultatoai test COVID-19 effettuati venerdì mattina». Leggi su Calcionews24.com

