Real Madrid | anche Jovic positivo al coronavirus

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020)a corto di punte: Lukaè risultatoal Covid, dopo il rientro dalla Serbia. E’ una bella gatta da pelare per Zinedine Zidane che, oltre alla positività di, rischia di fare a menodi Benzema (problemi fisici) per la gara contro il Villarin patria non aveva accusato nessun sintomo, al contrario dei compagni Milinkovic–Savic e Lazovic risultati positivi, ed è tornato tranquillamente a. Una volta di ritorno l’attaccante serbo si è sottoposto al tampone di rito pre-match di campionato, e i risultati hanno evidenziato l’avvenuto contagio. Le note positive in casagiungono dai recuperi di Militao, Hazard e Casemiro, che ora tornano a disposizione del mister. ...