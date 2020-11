Rassa | una petizione per fermare una centralina da bassi introiti e grande impatto ambientale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Nel 1881, comune dell’arco alpino occidentale a due passi dalle pareti del Monte Rosa, contava 699 abitanti. Nel 2017 si erano ridotti a 67. Un trend comune alla stramaggioranza dei comuni delle Alpi occidentali. Sessantasette abitanti che vivono (sopravvivono?) grazie a una risorsa, l’integrità: “quattro case” raggruppate sulla confluenza di due torrenti integri (Sorba e Gronda), costantemente percorsi da amanti della natura, escursionisti e canoisti. Forse questo non è stato compreso però dagli amministratori del comune che pervicacemente vogliono fare gli imprenditori nel campo idroelettrico. È la storia delladi, di cui già mi occupai in passato, ma che vale oggi la pena di riprendere. Non è una novità che un amministratore di montagna sia il peggior ...