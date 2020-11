Rapporti Usa-Ue, von der Leyen: serve una nuova agenda transatlantica (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – “Abbiamo di nuovo un amico alla Casa Bianca”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Council on Foreign Relations: “Il presidente eletto Joe Biden è impegnato nelle relazioni transatlantiche”. “Se l’Europa e gli Stati Uniti sono insieme possono avere una influenza incredibile in termini di risorse e influenza”, ha spiegato von der Leyen che ha sottolineato la necessità di “una nuova agenda transatlantica“. La priorità resta il superamento della pandemia, ma nel prossimo futuro ci sarà spazio per clima e ambiente, governance tech e digitale e la modernizzare delle istituzioni internazionali, “un processo che dovrebbe iniziare con l’OMS e il WTO“. “Sono stati quattro anni difficili”, ha aggiunto von der Leyen che ha ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – “Abbiamo di nuovo un amico alla Casa Bianca”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel suo intervento al Council on Foreign Relations: “Il presidente eletto Joe Biden è impegnato nelle relazioni transatlantiche”. “Se l’Europa e gli Stati Uniti sono insieme possono avere una influenza incredibile in termini di risorse e influenza”, ha spiegato von derche ha sottolineato la necessità di “una“. La priorità resta il superamento della pandemia, ma nel prossimo futuro ci sarà spazio per clima e ambiente, governance tech e digitale e la modernizzare delle istituzioni internazionali, “un processo che dovrebbe iniziare con l’OMS e il WTO“. “Sono stati quattro anni difficili”, ha aggiunto von derche ha ...

(Teleborsa) - Abbiamo di nuovo un amico alla Casa Bianca. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Council on Foreign Relations: Il ...

