Rai in lutto | morto il grande giornalista volto storico della Tv

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Il giornalismo sportivo perde un altro grandissimo: Alfredo Pigna,Domenica Sportiva che raccontò le impresevalanga azzurra, guidata da Pierino Gros e Gustavo Thoeni, e dello sci alpino, in particolare l’ascesa e il successo di Alberto Tomba. Tra il 1970 e il 1990 ha seguito Olimpiadi, Campionati mondiali, Coppa America e alcune edizioni del Giro d’Italia. Una perdita per la Rai e per il giornalismo di Viale Mazzini, già segnata dall’addio a figure di spessore e professionalità come Franco Lauro e Gianfranco de Laurentiis. (Continua..) Una grave perdita per il giornalismo televisivo e non solo Un autentico pilastroRai etelevisione di allora, edificata su professionisti che hanno ...