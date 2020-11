Ragusa – Vittorio Fortunato neonato abbandonato nel cassonetto ha trovato famiglia (Di venerdì 20 novembre 2020) Il piccolo lascerà presto l’ospedale. Il comune di Ragusa ha aperto un conto corrente per aiutarlo Lo avevano avvolto in una coperta e abbondonato in una busta della spesa lasciata in un bidone della spazzatura. Aveva il cordone ombelicale ancora attaccato. È una storia a lieto fine quella di Vittorio Fortunato, il neonato di sole due settimane Leggi su periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Il piccolo lascerà presto l’ospedale. Il comune diha aperto un conto corrente per aiutarlo Lo avevano avvolto in una coperta e abbondonato in una busta della spesa lasciata in un bidone della spazzatura. Aveva il cordone ombelicale ancora attaccato. È una storia a lieto fine quella di, ildi sole due settimane

VerreLuciano : >>LIETO FINE<< RICORDATE? UN NEONATO FU ABBANDONATO IN UN CASSONETTO ALLA PERIFERIA DI RAGUSA CITTA' SICILIANA. E… - LamonacaSabino : Vittorio Fortunato, il bambino abbandonato nei rifiuti a Ragusa, è stato adottato! In Ospedale gli hanno dato il no… - siracusa2000 : Ragusa. Un conto corrente bancario per Vittorio Fortunato, il neonato gettato in un sacchetto… - GiovannaCampi6 : RT @autocostruttore: In Sicilia aumentano i centri trasfusionali autorizzati alla raccolta del plasma: sono il Policlinico Vittorio Emanuel… - autocostruttore : In Sicilia aumentano i centri trasfusionali autorizzati alla raccolta del plasma: sono il Policlinico Vittorio Eman… -