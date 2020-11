Quali Regioni rischiano di passare in zona rossa e arancione (Di venerdì 20 novembre 2020) Oggi si deciderà chi resta in zona rossa oppure passa al livello medio, la zona arancione. L’Abruzzo è già zona rossa, la Liguria resta arancione e il Veneto resta zona gialla, il Lazio sta valutando l’opzione di diventare zona arancione mentre la Puglia e la Sicilia dovrebbero restare in zona arancione. Quali Regioni rischiano di cambiare colore? Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha parlato con il ministro Speranza dicendo che i territori che si trovano in zona arancione dovrebbero rimanere tali. Ha dichiarato “Ho sentito il ministro Speranza che mi ha anticipato la decisione di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Oggi si deciderà chi resta inoppure passa al livello medio, la. L’Abruzzo è già, la Liguria restae il Veneto restagialla, il Lazio sta valutando l’opzione di diventarementre la Puglia e la Sicilia dovrebbero restare indi cambiare colore? Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha parlato con il ministro Speranza dicendo che i territori che si trovano indovrebbero rimanere tali. Ha dichiarato “Ho sentito il ministro Speranza che mi ha anticipato la decisione di ...

