Putin mente | la sanità russa è allo sbando Intervista ad Anastasia Vasilyeva

(Di venerdì 20 novembre 2020), 36 anni, medico, è la fondatrice e leader della “Alleanza dei Medici”, organizzazione indipendente che riunisce oltre quattromila medici e infermieri in tutta la Russia. L’Alleanza è nata nel 2018 per denunciare le inefficienze del sistema sanitario russo ed è oggi attiva nel sostenere il personale sanitario in tutto il paese durante la crisi del Coronavirus. È stata fra i primi medici ad assistere Alexey Navalny ad Omsk dopo il suo avvelenamento ed a negoziare con le autorità russe il suo trasferimento all’Ospedale Charité di Berlino. Con Alexey Navalny ha condiviso molte battaglia per la libertà ed i diritti nella Federazione, soprattutto in questi mesi di diffusione della pandemia da Coronavirus Ci può raccontare qualcosa della sua storia? Sono un medico e un oftalmologo e non ho mai fatto politica. Tre ...