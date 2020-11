Puglia, maltempo: allerta, codice arancione per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo: temporali e vento fino a burrasca forte con forti mareggiate (Di venerdì 20 novembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, entrambi con validità dalle 8 per 24-36 ore. Il primo fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderatifino ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo fa riferimento a “venti da forti a ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di, entrambi con validità dalle 8 per 24-36 ore. Il primo fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, susettentrionale, con quantitativi cumulati moderatiad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sucentrale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. Il secondo fa riferimento a “venti daa ...

DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta, codice arancione per il foggiano #Foggia (immagine: fonte protezione civile del… - RuvoLiveIt : Maltempo, la Protezione Civile Puglia lancia l'allerta gialla - _mrbyte : RT @DPCgov: ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì #20novembre, su Abru… - franconemarisa : RT @DPCgov: ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì #20novembre, su Abru… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo Puglia, maltempo: allerta, codice arancione per il foggiano Noi Notizie METEO 7 Giorni. Sfuriata di maltempo invernale, con VENTO, PIOGGIA e NEVE

METEO SINO AL 25 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Una perturbazione, sospinta da aria fredda di natura polare, sarà responsabile di un deciso sconquasso meteo dopo aver valicato l’Arco Alpino. L’an ...

Meteo, : “Assaggio d'inverno in arrivo; maltempo, freddo e anche la neve"

: Aria fredda dal Nord Europa darà vita a un vortice ciclonico sull’Italia tra venerdì e il weekend, responsabile di piogge e temporali anche forti al Centrosud, tracollo termico e neve fin sotto i 10 ...

METEO SINO AL 25 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Una perturbazione, sospinta da aria fredda di natura polare, sarà responsabile di un deciso sconquasso meteo dopo aver valicato l’Arco Alpino. L’an ...: Aria fredda dal Nord Europa darà vita a un vortice ciclonico sull’Italia tra venerdì e il weekend, responsabile di piogge e temporali anche forti al Centrosud, tracollo termico e neve fin sotto i 10 ...