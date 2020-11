Pugilato | domani a Roma la grande serata targata BBT | Sperandio contro Spadaccini

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il PalaSantoro disi prepara per ladi boxeBBT (Buccioni Boxing Team). La riunione avrà come main event due titoli italiani: il match dei mediomassimi tra Adriano(11-1-0) e Luca( 6-0-3) e quello femminile dei Supergallo tra Maria Cecchi e Anna Lisa Brozzi. L’ex campione italiano dei pesi medi Khalil El Harraz se la vedrà con il croato Ivica Gogosevic nel sottoclou, mentre Cristopher Mondongo combatteràParis Stavropoulos. Da sottolineare l’esordio del talento emergente da peso superwelter per Cristiano Perrone che si troverà di fronte al croatoDario Borosa. SportFace.

sportface2016 : #Pugilato, domani al PalaSantoro di Roma #Sperandio sfida #Spadaccini per corona mediomassimi -

Ultime Notizie dalla rete : Pugilato domani

Agenzia ANSA

Il PalaSantoro di Roma si prepara per la grande serata di boxe targata BBT (Buccioni Boxing Team). La riunione avrà come main event due titoli italiani: il match dei mediomassimi ...Tutto pronto per la grande serata di boxe targata BBT (Buccioni Boxing Team) in programma domani al PalaSantoro di Roma. (ANSA) ...