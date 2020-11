Psoriasi | quali alimenti prediligere per migliorare i sintomi

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 2,5 milioni gli italiani affetti da, una malattia autoimmune e infiammatoria della pelle, ad andamento cronico e recidivante, che si manifesta con la comparsa di chiazze rossastre, ben delimitate da margini netti. Quando laprogredisce, le chiazze possono confluire e ricoprirsi di squame bianco-argentee. Secondo recenti stime, il 77% dei malati disoffre anche disturbi di ansia. E lo stress emotivo, che in piena emergenza Coronavirus si fa sentire ancora di più, è tra i fattori scatenanti della malattia e, al tempo stesso, è in grado anche di peggiorarla. Ma come è possibile contrastare gli effetti di questo circolo vizioso? L’aiuto dall’alimentazione La risposta può venire sorprendentemente dalla tavola. Mangiare bene, contà ed equilibrio, scegliere gli...