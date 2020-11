PS5 no. Cibo per gatti e massaggiatore per piedi sì nel festival di brutte sorprese 'cortesia' di Amazon (Di venerdì 20 novembre 2020) Come molti tra voi sicuramente sapranno il lancio di PS5 nel grosso del mondo avvenuto nella giornata di ieri non ha portato con sé buone notizie per molti potenziali acquirenti che non avevano ancora effettuato un pre-order e che speravano di portarsi a casa la tanto agognata next-gen di Sony. Considerando le storie legate ad Amazon (soprattutto Amazon UK a quanto pare) che stanno circolando in queste ore c'è chi è stato decisamente meno fortunato, ve lo assicuriamo. Nel corso della giornata di ieri e delle prime ore di quella di oggi si sarebbero moltiplicate le segnalazioni riguardo ordini completamente sbagliati e console rubate. ResetEra e altri forum ospitano alcuni casi emblematici che parlano di ordini non andati a buon fine senza nemmeno citofonare e scambi di merce assurdi che mettono gli acquirenti in una pessima posizione con il rischio di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) Come molti tra voi sicuramente sapranno il lancio di PS5 nel grosso del mondo avvenuto nella giornata di ieri non ha portato con sé buone notizie per molti potenziali acquirenti che non avevano ancora effettuato un pre-order e che speravano di portarsi a casa la tanto agognata next-gen di Sony. Considerando le storie legate ad(soprattuttoUK a quanto pare) che stanno circolando in queste ore c'è chi è stato decisamente meno fortunato, ve lo assicuriamo. Nel corso della giornata di ieri e delle prime ore di quella di oggi si sarebbero moltiplicate le segnalazioni riguardo ordini completamente sbagliati e console rubate. ResetEra e altri forum ospitano alcuni casi emblematici che parlano di ordini non andati a buon fine senza nemmeno citofonare e scambi di merce assurdi che mettono gli acquirenti in una pessima posizione con il rischio di ...

