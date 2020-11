PS5: il marchio 'Sony' non è sempre centrato alla perfezione sul DualSense e c'è chi proprio non lo sopporta (Di venerdì 20 novembre 2020) PlayStation 5 di Sony porta con sé non solo una nuova generazione di titoli da giocare sullo schermo della TV, ma anche un nuovo modo di viverli. Giochi come Astro's Playroom, Demon's Souls e Marvel's Spider-Man: Miles Morales utilizzano tutti il ??controller DualSense per fornire un feedback più coinvolgente. Una caratteristica che il DualSense non ha, tuttavia, è il marchio perfettamente allineato. Anche se non è un difetto rivoluzionario, il marchio Sony sotto la porta USB-C del controller non è perfettamente centrato. Il game design director di Far Cry 6 Ted Timmins ha scoperto che sul suo controller il logo Sony era leggermente fuori posto. La cosa non va bene su altri controller: in una foto condivisa dal giornalista di GameSpot, il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) PlayStation 5 diporta con sé non solo una nuova generazione di titoli da giocare sullo schermo della TV, ma anche un nuovo modo di viverli. Giochi come Astro's Playroom, Demon's Souls e Marvel's Spider-Man: Miles Morales utilizzano tutti il ??controllerper fornire un feedback più coinvolgente. Una caratteristica che ilnon ha, tuttavia, è ilperfettamente allineato. Anche se non è un difetto rivoluzionario, ilsotto la porta USB-C del controller non è perfettamente. Il game design director di Far Cry 6 Ted Timmins ha scoperto che sul suo controller il logoera leggermente fuori posto. La cosa non va bene su altri controller: in una foto condivisa dal giornalista di GameSpot, il ...

