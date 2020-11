PS5 e il grave bug legato al download dei giochi | Sony ha la soluzione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 20 novembre 2020) Qualche giorno fa vi avevamo riportato la testimonianza di alcuni giocatori alle prese con un fastidioso bug di PlayStation 5aldei. In sostanza, quando un titolo viene messo in, esiste la possibilità di vederlo bloccato in un errore o marcato come "In coda", senza alcun progresso per ore e ore. Ora peròsembra aver trovato lae lo ha annunciato attraverso l'account Twitter Ask PlayStation. Il primo passo da fare è aggiornare la console alla nuova versione, avviare PS5 in modalità provvisoria e quindi ricostruire il database. Il post ha anche fornito dettagli sulla modalità provvisoria e su come utilizzarla correttamente. Quando si utilizza la modalità provvisoria, proprio come quella presente nei computer, i giocatori possono avviare la ...