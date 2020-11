PS5 è finalmente qui e PlayStation mostra in un trailer come ha celebrato il lancio globale nei vari paesi (Di venerdì 20 novembre 2020) Sony ha deciso di lanciare PS5 prima in alcune regioni selezionate e poi in tutto il mondo. La console è arrivata in alcuni paesi la scorsa settimana e dal 19 novembre è uscita in tutto il mondo. Naturalmente, ottenerne una si sta rivelando un problema per molti giocatori, ma sulla carta, il sistema è disponibile in tutte le regioni. Per festeggiare, Sony ha pubblicato un altro trailer di lancio, questa volta evidenziando la disponibilità a livello globale di PS5. In precedenza, abbiamo visto come PlayStation ha illuminato Piazza San Marco a Venezia. Questo tipo di spettacolo di luci è stato riproposto in molte regioni diverse. Nuova Zelanda, Corea del Sud e Singapore sono alcuni dei paesi più facili da individuare nel video, ma ci sono molti posti diversi. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) Sony ha deciso di lanciare PS5 prima in alcune regioni selezionate e poi in tutto il mondo. La console è arrivata in alcunila scorsa settimana e dal 19 novembre è uscita in tutto il mondo. Naturalmente, ottenerne una si sta rivelando un problema per molti giocatori, ma sulla carta, il sistema è disponibile in tutte le regioni. Per festeggiare, Sony ha pubblicato un altrodi, questa volta evidenziando la disponibilità a livellodi PS5. In precedenza, abbiamo vistoha illuminato Piazza San Marco a Venezia. Questo tipo di spettacolo di luci è stato riproposto in molte regioni diverse. Nuova Zelanda, Corea del Sud e Singapore sono alcuni deipiù facili da individuare nel video, ma ci sono molti posti diversi. Leggi ...

