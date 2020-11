Prove di atterraggio per Perseverance | il rover diretto su Marte

Leggi su wired

(Di venerdì 20 novembre 2020) Salpato lo scorso luglio per il suo lungo viaggio verso il pianeta rosso,e il suo team si preparano al suo arrivo, previsto per il 18 febbraio. Nulla può essere lasciato al caso affinché le ruote delpossano toccare in sicurezza il suolo marziano e avviare il fittissimo programma di esplorazione che lo attende. In attesa dell’inizio della discesa, che sicuramente nelle sue ultime fasi lascerà tutti col fiato sospeso, ecco in un video come gli ingegneri della Nasa hanno messo a punto e testato ogni step, dall’ingresso nell’atmosfera marziana alla discesa, fino all’ammartaggio vero e proprio. Protagonista indiscusso, l’enorme paracadute che rallenterà la velocità della caduta, messo alla prova dai ricercatori presso la più grande galleria del vento del mondo. (Credit video: Nasa/Jpl-Caltech) Wired.