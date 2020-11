Protezione Civile Lazio: da domattina e per 48 ore allerta vento gialla (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, sabato 21 novembre 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevede sul Lazio: il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte.” “Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticita’ e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.” “La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento dellaha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, sabato 21 novembre 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevede sul: il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte.” “Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticita’ e pertanto inoltrato un bollettino conpersu tutte le zone didel.” “La Sala Operativa Permanente della Regioneha diramato l’mento del Sistema ...

