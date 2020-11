Programma sci alpino, orari slalom Levi 2020: tv, streaming, dove vedere le gare (Di venerdì 20 novembre 2020) Domani torna la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo l’opening di Soelden, il Circo Bianco si sposta in Finlandia a Levi, dove sono in Programma due slalom femminili. Ci sarà il grande ritorno in gara di Mikaela Shiffrin, con l’americana pronta al duello con la rivale Petra Vlhova. L’avvicinamento ai due slalom è stato poi caraterizzato dalla notizia dell’esclusione della squadra svedese, finita in quarantena dopo la positività del capo allenatore. In casa Italia si cerca un piazzamento tra le prime dieci. Irene Curtoni è l’azzurra messa meglio nell’ordine di merito, ma fari puntati soprattutto sulle giovani, Martina Peterlini, Marta Rossetti e Lara Della Mea. Attenzione poi anche Federica Brignone e Marta Bassino, che partiranno con 31 e 32 il sabato e vogliono ottenere punti ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Domani torna la Coppa del Mondo di sci. Dopo l’opening di Soelden, il Circo Bianco si sposta in Finlandia asono induefemminili. Ci sarà il grande ritorno in gara di Mikaela Shiffrin, con l’americana pronta al duello con la rivale Petra Vlhova. L’avvicinamento ai dueè stato poi caraterizzato dalla notizia dell’esclusione della squadra svedese, finita in quarantena dopo la positività del capo allenatore. In casa Italia si cerca un piazzamento tra le prime dieci. Irene Curtoni è l’azzurra messa meglio nell’ordine di merito, ma fari puntati soprattutto sulle giovani, Martina Peterlini, Marta Rossetti e Lara Della Mea. Attenzione poi anche Federica Brignone e Marta Bassino, che partiranno con 31 e 32 il sabato e vogliono ottenere punti ...

Cortina d'Ampezzo è unita a San Vito e Auronzo di Cadore, nel consorzio esercenti funiviari, uno dei comprensori del grande carosello Dolomiti Superski. Il presidente di questa sezione ...

